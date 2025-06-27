عاجل
رويترز نقلا عن ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب التخصيب
رويترز نقلا عن ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب التخصيب
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:35
"راحت كفرتبنيت".. مواطن يُعلق ويوثق الغارات العنيفة على النبطية (فيديو)
01:35
البيت الأبيض يُرحب بـ "بابا" ترامب! (فيديو)
2025-06-26
بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)
2025-06-26
استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
2025-06-26
كان قد استُهدف سابقاً.. إنهيار مبنى في الضاحية! (صور)
عربي و دولي
كاتس: وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا
2025-06-27 | 10:35
A-
A+
كاتس: وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا
مقالات ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الإدعاءات ضدنا بشأن نشاط اليمنيين لا أساس لها ومحاولة تضليل عن المشكلة الأساسية بالمنطقة
كاتس: نؤكد بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة "في أي اتفاق مؤقت أو دائم" بشأن غزة
الخارجية الإيرانية: من حقنا الرد على إسرائيل وفقا لما يضمنه القانون الدولي
كاتس: وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا
عربي و دولي
الجيش
لإعداد
إيران
إيراني
للأنشطة
الإرهابية
العودة الى الأعلى
اتصال بين ترامب وماكرون.. وهذه تفاصيله!
عراقجي: إيران ليست لبنان وأي اعتداء إسرائيلي سيتم الرد عليه على الفور
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:37
رويترز نقلا عن ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب التخصيب
12:37
رويترز نقلا عن ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب التخصيب
12:21
ترامب: إيران تريد الاجتماع معنا
12:21
ترامب: إيران تريد الاجتماع معنا
12:20
ترامب: نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من التفتيش في إيران
12:20
ترامب: نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من التفتيش في إيران
يحدث الآن
عربي و دولي
12:37
رويترز نقلا عن ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب التخصيب
عربي و دولي
12:21
ترامب: إيران تريد الاجتماع معنا
عربي و دولي
12:20
ترامب: نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من التفتيش في إيران
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-06-26
ترامب: أنقذنا إسرائيل وسننقذ نتنياهو
2025-06-24
عقب سقوط صاروخ ايراني.. دمار في بئر السبع (فيديو)
10:35
كاتس: وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا
01:54
"إسرائيل تعلم مكان اليورانيوم الإيراني".. أكسيوس يكشف!
00:44
"إنهاء الحرب خلال أسبوعين".. تفاصيل أحدث اتصال بين ترامب ونتنياهو!
2025-06-24
وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
بالفيديو
بالفيديو
04:36
الحدث - بيار بو عاصي - الحلقة الكاملة
13:22
مقدمة النشرة المسائية 26-06-2025
2025-06-26
هنا بيروت - خطار ابو دياب - الحلقة الكاملة
2025-06-26
الحدث - مهدي عقيل - الحلقة الكاملة
2025-06-25
داعش لبنان الى الواجهة مجددا.. وهذا هدفهم! (تقرير إخباري)
2025-06-25
القرض الحسن في الدائرة مجددا.. تجميع الدفعات الى أجل غير مسمى (تقرير إخباري)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:14
إسمح لي يا وليد.. وهاب يردّ بـ"سلاح درزي"!
محليات
15:14
إسمح لي يا وليد.. وهاب يردّ بـ"سلاح درزي"!
خاص الجديد
18:16
بلبلة وإلغاء رحلات في مطار بيروت.. إليكم الحقيقة!
خاص الجديد
18:16
بلبلة وإلغاء رحلات في مطار بيروت.. إليكم الحقيقة!
محليات
04:26
ماذا استهدفت اسرائيل بغارات النبطية؟
محليات
04:26
ماذا استهدفت اسرائيل بغارات النبطية؟
محليات
03:55
حزب الله يعزي خامنئي!
محليات
03:55
حزب الله يعزي خامنئي!
عربي و دولي
14:55
إسرائيل تعترف: كنّا نريد إغتيال خامنئي.. ولكن!
عربي و دولي
14:55
إسرائيل تعترف: كنّا نريد إغتيال خامنئي.. ولكن!
عربي و دولي
00:40
كابوس متفاقم لإسرائيل.. إليكم كلفة حربها على لبنان وغزة وايران!
عربي و دولي
00:40
كابوس متفاقم لإسرائيل.. إليكم كلفة حربها على لبنان وغزة وايران!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025