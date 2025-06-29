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عربي و دولي

فرنسا تدخل على خط مفاوضات النووي الإيراني بدور محوري

2025-06-29 | 01:16
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فرنسا تدخل على خط مفاوضات النووي الإيراني بدور محوري
فرنسا تدخل على خط مفاوضات النووي الإيراني بدور محوري

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع بـ"دور محوري" في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خصوصا بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال بارو لقناة "إل سي آي" الإخبارية الفرنسية، إنه "إذا رفضت إيران التفاوض بحسن نية على تأطير صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فإن فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، تستطيع ببساطة، وبرسالة بسيطة عبر البريد، أن تفرض على إيران من جديد الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية وعلى البنوك وشركات التأمين الذي تم رفعه قبل عشر سنوات".

وأضاف بارو: "لهذا السبب، فإننا نضطلع بطريقة أو بأخرى بدور محوري في هذه المفاوضات"، معربا عن أمله في "أن يبدأ حوار بين إيران والولايات المتحدة ويأخذ في الاعتبار شروطنا" بشأن النشاط النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب وإسرائيل في أنه موجه لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

فرنسا تدخل على خط مفاوضات النووي الإيراني بدور محوري

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