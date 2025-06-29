ترامب: قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.
كما قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".
وأضاف: "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية".
وأوضح الرئيس الأميركي أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، مشيرا إلى أن طهران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي.
كذلك قال ترامب في المقابلة إن التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.