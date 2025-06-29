ترامب: قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية



قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.

كما قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".