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"أ ف ب" عن الموفد الأميركي: اتفاقات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب لسوريا ولبنان
2025-06-29 | 11:17
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"أ ف ب" عن الموفد الأميركي: اتفاقات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب لسوريا ولبنان
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"أ ف ب" عن الموفد الأميركي: اتفاقات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب لسوريا ولبنان
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