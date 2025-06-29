توم براك: اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا ولبنان أصبح ضرورة



أكد الموفد الأميركي إلى سوريا توم باراك، الأحد، أن الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لـ"طريق جديد" في الشرق الأوسط.

وقال باراك لوكالة أنباء الأناضول التركية "ما حصل للتو بين إسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشق طريقا جديدا".

كما لفت إلى أن تركيا "هي عنصر رئيسي في هذا الطريق الجديد".

وتابع قائلاً إن "اتفاقيات السلام مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب لسوريا ولبنان".

وقال: "أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أنه لا يكره إسرائيل، وأنه يريد السلام على هذه الحدود. أعتقد أن هذا سيحصل أيضا مع لبنان. إن اتفاقا مع إسرائيل هو أمر ضروري".

وأضاف: "وقف إطلاق النار في غزة ممكن في المستقبل القريب".

وأكد الموفد الأميركي أنه "للمرة الأولى، هناك تعهد من الولايات المتحدة وتركيا بأن نكون "شركاء مبادرين" وليس فقط شركاء في الدفاع"، متابعاً: "نرى جميعا أن هناك فرصة عظيمة لأن لدينا زعيمان (الرئيس ترامب والرئيس أردوغان) يثقان ببعضهما".

ورأى باراك أن "هناك حاجة لإعادة تعريف إسرائيل، وهي الآن في عملية إعادة تعريف. ومفتاح هذا الطريق هو تركيا".

وتابع: "حكومة دمشق هي المحاور الوحيد في سوريا.. و"قسد" يجب أن تندمج في سوريا الجديدة".