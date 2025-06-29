الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
شهدت واشنطن يوم الأحد، حريقًا في سيارة تسليم تابعة لشركة أمازون، واستجابةً للحادث، هرعت فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمقاطعة أرلينغتون إلى الموقع، حيث اشتعلت النيران في السيارة وامتدت إلى بعض الشجيرات المجاورة. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة، دون وقوع أي إصابات بين السائق أو رجال الإطفاء المشاركين في عمليات الإطفاء.
وأوضحت إدارة الإطفاء والإسعاف عبر منشور على منصة "إكس" أن الحريق كان "ممتدًا بالكامل في السيارة"، مشيرة إلى أن التحقيق في سبب الحريق لا يزال جاريًا من قبل مفتشي الحرائق المختصين.
وقد تسببت التقارير الأولية عن "انفجار سيارة" في حالة من القلق بين السكان، إلا أن السلطات أكدت أن الحادث اقتصر على حريق محدود تم التعامل معه بسرعة وفعالية.