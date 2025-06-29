وأوضحت إدارة الإطفاء والإسعاف عبر منشور على منصة "إكس" أن الحريق كان "ممتدًا بالكامل في السيارة"، مشيرة إلى أن التحقيق في سبب الحريق لا يزال جاريًا من قبل مفتشي الحرائق المختصين.

وقد تسببت التقارير الأولية عن "انفجار سيارة" في حالة من القلق بين السكان، إلا أن السلطات أكدت أن الحادث اقتصر على حريق محدود تم التعامل معه بسرعة وفعالية.