"الأسبوع المقبل".. ترامب يتحدث عن وقف لإطلاق النار في غزة

في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى حيث سيزور مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة لواشنطن في 7 يوليو.وقال "نأمل في التوصل الى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل".كان ترامب صرّح، يوم الجمعة، بأنّ وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات "قريبا". لكن ميدانيا لا يزال القتال على أشده بين الجيش الإسرائيلي وحماس.وأعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، أنها وسعت نطاق هجومها على حيث أسفرت غارات عن مقتل 17 شخصا، وفقا للدفاع المدني.