وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يشارك في عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضراراً جسيمة وفادحة" بالمنشأة.وأضاف: "لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة".وقال: "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإيرانية حالياً على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة".
نشر الجيش الإسرائيلي، مشاهد يزعم من خلالها اعتقال "خلية إيرانية" خلال عملية خاصة جنوب سوريا ليل أمس.وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".