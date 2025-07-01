وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يشارك في عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضراراً جسيمة وفادحة" بالمنشأة.



وأضاف: "لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة".



وقال: "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإيرانية حالياً على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة".