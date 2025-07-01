أول اتصال بين بوتين وماكرون منذ 3 سنوات.. ما تفاصيله؟

أجرى الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي اتصالا هاتفيا هو الأول المعلن بينهما منذ العام 2022، بحسب ما أفاد الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان "أجرى مباحثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي "، هي الأولى بينهما منذ سبتمبر 2022، والتي جرت بعد أشهر من بدء هجومها الواسع النطاق على .

وحمل في اتصاله مع ماكرون الغرب مسؤولية النزاع في أوكرانيا، معتبرا أن الغرب عمل لسنوات على تحويل أوكرانيا إلى منصة معادية لروسيا، وهو الذي يطيل أمد العمليات القتالية حاليا.

وأكد بوتين لماكرون بأن أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون "طويل الأمد".

من جهته حضّ الرئيس الفرنسي نظيره الروسي على الموافقة على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا "في أقرب مهلة ممكنة". بحسب ما كشف الإليزيه.

وشدد ماكرون على "دعم فرنسا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" و"دعا إلى إقرار في أقرب مهلة ممكنة وقف لإطلاق النار وإطلاق مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا للتوصّل إلى تسوية دائمة ومتينة للنزاع".

من جانب آخر، ناقش الرئيسان بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط، في سياق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية والضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية. وشدد بوتين في الإطار على "حق" إيران في برنامج نووي "سلمي".

وأبلغ بوتين ماكرون بضرورة حل النزاعات في الشرق الأوسط بوسائل دبلوماسية.

وقد شدد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر ساعتين مع بوتين على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما تعاونها الكامل مع الذرية.

وأوضح مكتب ماكرون أن الرئيسين، قررا تنسيق جهودهما والتحدث قريبا لمتابعة الأمر.



