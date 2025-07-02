الجيش الاسرائيلي يبث مشاهد لاعتقال "خلية ايرانية"! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضراراً جسيمة وفادحة" بالمنشأة.وأضاف: "لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة".وقال: "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإيرانية حالياً على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 الإسرائيلية، نفذت مساء الليلة الماضية، عملية خاصة استهدفت خلية تديرها إيران في منطقتي أم اللوقس وعين البصلي جنوب سوريا.