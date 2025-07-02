الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

أميركا تنتقد قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

2025-07-02 | 14:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أميركا تنتقد قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية
أميركا تنتقد قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

اعتبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير مقبول"، وذلك بعد الحرب الأخيرة بين طهران وإسرائيل.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين: "سنستخدم كلمة غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار".
وأضافت: "على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل وبدون أي تأخير".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق بالتأكيد".
وصرح دوجاريك للصحفيين: "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمرا، الأربعاء، بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استهداف الولايات المتحدة لأهم منشآتها النووية.
ويأتي القرار عقب موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية. كما حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور.
مقالات ذات صلة
أميركا تنتقد قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

عربي و دولي

أميركا

إيران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية أمنية ضد خلية إيرانية جنوب سوريا
ترامب: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لمدة شهرين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بشأن غزة
01:25

مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بشأن غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مصادر، تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس.

01:25

مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بشأن غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مصادر، تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس.

خطوة غير مسبوقة.. واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ"قاذفات الشبح"
16:12

خطوة غير مسبوقة.. واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ"قاذفات الشبح"

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس السماح لإسرائيل بالحصول على "قاذفات الشبح" وقنابل قادرة على اختراق المخابئ والتحصينات.

16:12

خطوة غير مسبوقة.. واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ"قاذفات الشبح"

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس السماح لإسرائيل بالحصول على "قاذفات الشبح" وقنابل قادرة على اختراق المخابئ والتحصينات.

يحدث الآن

اخترنا لك
"أ ف ب": السلطات اليابانية تطلب من سكان جزيرة توكارا التوجه إلى أماكن آمنة بعد زلزال قوي
04:47
مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بشأن غزة
01:25
خطوة غير مسبوقة.. واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ"قاذفات الشبح"
16:12
إتفاق غزة.. وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن "مؤشرات إيجابية"
12:35
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 جراء الانفجار في بلدة جبرين شرق مدينة حماة
12:07
بلدية سديروت: القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة دون وقوع إصابات أو أضرار
12:07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025