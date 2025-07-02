أميركا تنتقد قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

اعتبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الذرية "غير مقبول"، وذلك بعد الحرب بين طهران وإسرائيل.

وصرحت المتحدثة الخارجية الأميركية للصحفيين: "سنستخدم غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار".

وأضافت: "على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل وبدون أي تأخير".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ، الأربعاء، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق بالتأكيد".

وصرح دوجاريك للصحفيين: "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن الرئيس الإيراني أصدر أمرا، الأربعاء، بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استهداف الولايات المتحدة لأهم منشآتها النووية.

ويأتي القرار عقب موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية. كما حظي القرار بموافقة .