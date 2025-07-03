الكرملين: مكالمة هاتفية الآن بين بوتين وترامب

قال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي كان "فاشلاً تماماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تنفذ ضربات في لبنان، وأن حزب الله ينتهك شروط الاتفاق.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شنّ، اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بناءً على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بمؤسسة "القرض الحسن"، التي يسيطر عليها حزب الله والمُدرجة على قائمة العقوبات منذ عام 2007 وفق بيان الوزارة.