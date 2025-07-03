نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"

وأضاف باراك أنه سلّم الشهر الماضي اقتراحاً من وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الحكومة اللبنانية، يتضمن أهدافاً واضحة وجداول زمنية لنزع سلاح ومعالجة الأزمة الاقتصادية في ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتلقى واشنطن رداً على المقترح خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح باراك أن تنفيذ عملية نزع السلاح سيتطلب استخدام "الجزر والعصا"، وقد يشمل عمليات تفتيش تجريها المسلحة اللبنانية من إلى منزل بحثاً عن الأسلحة. لكنه أقرّ بأن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من الطائفة الشيعية، التي ترى في حزب قوة مقاومة ضد إسرائيل.

وشدد باراك على أن تسعى، بالتوازي مع ذلك، إلى تأمين دعم من السعودية وقطر من أجل تمويل مشاريع إعادة في جنوب لبنان، قائلاً: "إذا حصل الشيعة في لبنان على شيء من هذه العملية، فسيتعاونون معها."