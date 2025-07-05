ترامب: هدنة غزة "قد تتحقق" الأسبوع المقبل

وفيما يخص استعداد حركة حماس للتفاوض بشأن مقترح وقف إطلاق النار، أكد ترامب: "هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك".

من جانبها، أعلنت حركة حماس مساء الجمعة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول في مفاوضات فورية" حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، بعد إتمام مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية.

وأكدت الحركة في بيان لها أنها سلّمت ردها "الإيجابي" للوسطاء المصريين والقطريين.

يأتي ذلك قبيل زيارة إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، حيث سيجتمع مع ترامب، الذي يمارس ضغوطًا على الطرفين للتوصل إلى هدنة.