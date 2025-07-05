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عربي و دولي

ترامب: هدنة غزة "قد تتحقق" الأسبوع المقبل

2025-07-05 | 03:09
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ترامب: هدنة غزة &quot;قد تتحقق&quot; الأسبوع المقبل
ترامب: هدنة غزة "قد تتحقق" الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه "قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة" الأسبوع المقبل، مؤكدًا تفاؤله بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، رغم التغييرات المستمرة في الوضع. وأضاف ترامب، في حديثه على متن الطائرة الرئاسية، "الأمر يتغير بين يوم وآخر".

وفيما يخص استعداد حركة حماس للتفاوض بشأن مقترح وقف إطلاق النار، أكد ترامب: "هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك".

من جانبها، أعلنت حركة حماس مساء الجمعة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول في مفاوضات فورية" حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، بعد إتمام مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية.

وأكدت الحركة في بيان لها أنها سلّمت ردها "الإيجابي" للوسطاء المصريين والقطريين.

يأتي ذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، حيث سيجتمع مع ترامب، الذي يمارس ضغوطًا على الطرفين للتوصل إلى هدنة

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