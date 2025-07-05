مكونات أميركية في الأسلحة الروسية!



رغم فرض العقوبات الأميركية على صناعة الأسلحة الروسية، كشف تقرير حديث، أن أجزاء تستعمل في صناعة الأسلحة، تصنعها شركات أميركية، ما زالت تصل إلى الطائرات الحربية الروسية.

وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن بعض المكونات التي تستخدمها في صناعة الأسلحة، التي تقصف بها ، مصدرها شركات أميركية، وفقا لتقرير أعدته "الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان"، و" المستقلة"، ووسيلة إعلامية تدعى Hunterbrook.

ومنذ الحرب بأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية وتجارية صارمة على .

ومع ذلك، تمكنت روسيا من تعزيز ترسانتها الحربية من خلال الحصول على شرائح إلكترونية ومواد لصناعة الأسلحة عبر دول وسيطة، بهدف التحايل على هذه العقوبات، وفقا لـ"نيوزويك".

وكشف تحقيق أجرته للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، أن 40% من أصل 2500 مكون للأسلحة الروسية التي عثر عليها في المعارك بأوكرانيا، تعود لأربع شركات أميركية.

وأشار التقرير إلى أن طائرات "سو-34" (SU-34) و"سو-35" (SU-35) تحتوي على أجزاء مصنعة من طرف شركات أميركية.

وبحسب تحليل أجراه معهد "كي سي أي" التابع لمدرسة للاقتصاد، فإن روسيا استوردت مكونات لصناعة الأسلحة بقيمة 20.3 مليار بين مارس وديسمبر 2022، 60 بالمئة من هذه المكونات جاءت من شركات أميركية.

وقالت أناستاسيا دونيتس، رئيسة فريق القانون الأوكراني في "الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان"، في بيان: "يجب على الحكومات ومصنعي التكنولوجيا مواجهة الواقع؛ فالعقوبات الحالية وضوابط التصدير فشلت في وقف العدوان الروسي".

وذكرت "نيوزويك" أن الحكومة الأميركية تعمل على الحد من سلاسل التوريد غير المباشرة التي تساعد في بناء ترسانة روسيا.

في عام 2024، نشر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قائمة تضم 50 منتجا، من بينها أجزاء كهربائية تستخدمها روسيا لصنع الأسلحة، لتنبيه قادة الصناعة، بحسب ما ذكرته "نيوزويك".

من جهة أخرى قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.







