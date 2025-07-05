أول ظهور للمرشد الإيراني بعد الحرب (فيديو)

أظهر مقطع مصور المرشد الإيراني وهو يحضر مراسم ليلة عاشوراء، في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في 13 حزيران.