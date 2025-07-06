الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: التهديدات لن تجعلنا نستسلم ولا تطلبوا منا ترك السلاح بل على من يضيق علينا أن ينضم إلى منظومة الدفاع برعاية الدولة

يواجه لاعب ليفربول لويس دياز موجة انتقادات واسعة، بعد تغيبه عن جنازة زميله في النادي ديوغو جوتا، الذي وافته المنية قبل أيام، بينما ظهر دياز في مقاطع فيديو متداولة وهو يرقص مع عدد من شخصيات التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.

سلوك دياز استياء مشجعي "الريدز" الذين تذكروا موقف جوتا الإنساني، مع دياز تحديداً، عندما كان والد دياز مخطوفاً من قبل عصابة، وطالبوا برحيله باعتبار أن ما قام به "لا يُغتفر".