الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: التهديدات لن تجعلنا نستسلم ولا تطلبوا منا ترك السلاح بل على من يضيق علينا أن ينضم إلى منظومة الدفاع برعاية الدولة

تعليقاً على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس "كلام زعيم حزب الله يدلَّ على انه لم يتعظ من نصر الله وخليفته".
أثار مقطع فيديو من خلف الكواليس للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال احتفالات "الرابع من تموز"، اليوم الوطني الأميركي.ويُظهر الفيديو لحظة قيام ترامب بتنبيه ميلانيا لرفع يدها لتحية العلم أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي، بكل لطافة، وسط أجواء احتفالية رسمية.
يواجه لاعب ليفربول لويس دياز موجة انتقادات واسعة، بعد تغيبه عن جنازة زميله في النادي ديوغو جوتا، الذي وافته المنية قبل أيام، بينما ظهر دياز في مقاطع فيديو متداولة وهو يرقص مع عدد من شخصيات التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.سلوك دياز استياء مشجعي "الريدز" الذين تذكروا موقف جوتا الإنساني، مع دياز تحديداً، عندما كان والد دياز مخطوفاً من قبل عصابة، وطالبوا برحيله باعتبار أن ما قام به "لا يُغتفر".