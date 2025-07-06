المفتي دريان يحدد: لهذا السبب ذهبنا إلى سوريا!

وتابع: "نحن نرغب في أطيب العلاقات مع ، وهذا يبنى بين الدول وفق ما يقتضيه الشرع. ولقد لمست من الرئيس عون محبة كبيرة للبنان وتصميماً على بناء علاقات متينة مع سوريا".

كما أشار إلى زيارة الوفد اللبناني إلى ، قائلاً: "ذهبنا إلى دمشق لأنها العبور إلى عمقنا ، وذهبنا إلى الإدارة الجديدة لنقول لهم: سدد خطاكم في خدمة سوريا ونحن في مع خيارات الشعب السوري".

وختم بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة : "مهمة الأمن والسلام بين لبنان وسوريا موكولة إليك، ولبنان عربياً هو هويتنا وانتماءنا، ولا خلاص لنا إلا بوحدتنا الوطنية".