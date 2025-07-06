المفتي دريان يحدد: لهذا السبب ذهبنا إلى سوريا!

وتابع: "نحن نرغب في أطيب العلاقات مع سوريا، وهذا يبنى بين الدول وفق ما يقتضيه الشرع. ولقد لمست من الرئيس عون محبة كبيرة للبنان وتصميماً على بناء علاقات متينة مع سوريا".
كما أشار إلى زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، قائلاً: "ذهبنا إلى دمشق لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي، وذهبنا إلى الإدارة الجديدة لنقول لهم: سدد الله خطاكم في خدمة سوريا ونحن في لبنان مع خيارات الشعب السوري".
وختم دريان بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام: "مهمة الأمن والسلام بين لبنان وسوريا موكولة إليك، ولبنان عربياً هو هويتنا وانتماءنا، ولا خلاص لنا إلا بوحدتنا الوطنية".