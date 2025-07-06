نجم ليفربول تغيّب عن جنازة زميله.. وظهر "راقصاً"! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تعليقاً على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس "كلام زعيم حزب الله يدلَّ على انه لم يتعظ من نصر الله وخليفته".
أثار مقطع فيديو من خلف الكواليس للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال احتفالات "الرابع من تموز"، اليوم الوطني الأميركي.ويُظهر الفيديو لحظة قيام ترامب بتنبيه ميلانيا لرفع يدها لتحية العلم أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي، بكل لطافة، وسط أجواء احتفالية رسمية.
أقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتحدث باسم مكتبه، عمر دوستري، قبل أيام من توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة أثارت تكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار.