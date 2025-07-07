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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا

2025-07-07 | 03:11
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الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا
الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا
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الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا

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صواريخ يمنية باتجاه إسرائيل (فيديو)
نتنياهو إلى واشنطن.. ومفاوضات غير مباشرة مع حماس

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صواريخ يمنية باتجاه إسرائيل (فيديو)
03:36

صواريخ يمنية باتجاه إسرائيل (فيديو)

دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق اسرائيلية فجرَ اليوم ,بعد إطلاق صاروخين من اليمن.
وأعلن جيشُ الاحتلال أنه رصد صاروخين، أُطلقا من اليمن باتجاه اسرائيل، وجرت محاولات التصدي لهما، مضيفًا أنه بدأ عملياتِ تقييم للنتائج.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد شنّ الليلةَ الماضية غاراتٍ جويةً على مواقع في اليمن تابعة للحوثيين، استهدفت موانئ الحُديدة ورأس عيسي، والصليف، ومحطة كهرُباء رأس الكَثيب، معتبرا أن ذلك يأتي، في إطار الرد على الهجمات المتكررة من الحوثيين على إسرائيل.
واعلن أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت بشن غارات على مواقع الحوثي في اليمن وألقت نحو 60 قنبلة على أهدافٍ حوثية، كما جرى استهدف السفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون منذ أشهر.

03:36

صواريخ يمنية باتجاه إسرائيل (فيديو)

دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق اسرائيلية فجرَ اليوم ,بعد إطلاق صاروخين من اليمن.
وأعلن جيشُ الاحتلال أنه رصد صاروخين، أُطلقا من اليمن باتجاه اسرائيل، وجرت محاولات التصدي لهما، مضيفًا أنه بدأ عملياتِ تقييم للنتائج.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد شنّ الليلةَ الماضية غاراتٍ جويةً على مواقع في اليمن تابعة للحوثيين، استهدفت موانئ الحُديدة ورأس عيسي، والصليف، ومحطة كهرُباء رأس الكَثيب، معتبرا أن ذلك يأتي، في إطار الرد على الهجمات المتكررة من الحوثيين على إسرائيل.
واعلن أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت بشن غارات على مواقع الحوثي في اليمن وألقت نحو 60 قنبلة على أهدافٍ حوثية، كما جرى استهدف السفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون منذ أشهر.

نتنياهو إلى واشنطن.. ومفاوضات غير مباشرة مع حماس
02:58

نتنياهو إلى واشنطن.. ومفاوضات غير مباشرة مع حماس

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إسرائيل متوجها إلى واشنطن في زيارة تستمر عدة أيام، وذلك في وقت تقترب فيه جهود وقف إطلاق النار من إنهاء حرب غزة المستمرة منذ 21 شهرا.

02:58

نتنياهو إلى واشنطن.. ومفاوضات غير مباشرة مع حماس

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إسرائيل متوجها إلى واشنطن في زيارة تستمر عدة أيام، وذلك في وقت تقترب فيه جهود وقف إطلاق النار من إنهاء حرب غزة المستمرة منذ 21 شهرا.

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