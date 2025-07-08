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عربي و دولي

هجمات الحوثيين.. إسرائيل تدرس "3 سيناريوهات"

2025-07-08 | 15:33
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هجمات الحوثيين.. إسرائيل تدرس &quot;3 سيناريوهات&quot;
هجمات الحوثيين.. إسرائيل تدرس "3 سيناريوهات"

تدرس إسرائيل عدة سيناريوهات محتملة لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل جماعة الحوثي في اليمن باتجاه أراضيها، في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، إن السيناريوهات تشمل:
- ترتيب دبلوماسي مع حركة حماس أو إيران يؤدي، بشكل مباشر أو ضمني، إلى وقف الهجمات من اليمن.
- استمرار العمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، وربما جيوش أخرى، ضد الحوثيين بهدف إضعافهم تدريجيا.
- محاولة طموحة لتحفيز الحكومة اليمنية على التحرك ضد الحوثيين، رغم ضبابية فرص نجاح مثل هذا التحرك في الظروف الحالية.

الاتفاق في غزة.. الخيار الأقرب؟

يرى مسؤولون إسرائيليون أن السيناريو الأكثر احتمالا هو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، "ما قد يُسقط الذريعة التي يستخدمها الحوثيون لتبرير هجماتهم".
لكن داخل إسرائيل، هناك شكوك بشأن ما إذا كان بالإمكان "الاعتماد طويلا على تهدئة مرتبطة حصرا بغزة".
أحد المسؤولين قال، بحسب "هآرتس": "الحوثيون أعلنوا أنهم سيتوقفون إذا انتهت الحرب على غزة، لكن لا يمكن الوثوق بتقديراتهم أو قراراتهم. إنهم ليسوا مثل حزب الله، الذي يتصرف وفق منطق محسوب إلى حد ما".
كما تخشى إسرائيل أن "تعود الهجمات من اليمن في المستقبل في حال اندلاع مواجهات جديدة في الضفة الغربية، أو على خلفية التوترات في القدس، لا سيما في محيط المسجد الأقصى".

هل الحل مع إيران؟

يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن "التفاهم مع إيران، في إطار الحوار الذي تسعى إليه الولايات المتحدة، قد يساهم في وقف الهجمات من اليمن".
لكن حتى الآن، وفق المصدر نفسه، لا توجد ضمانات واضحة بأن اتفاقا كهذا سيُلزم الحوثيين، كما أن موعد تنفيذ مثل هذا الاتفاق يظل غير معلوم.

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