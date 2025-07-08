ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

التقى الأمير بن ولي العهد السعودي رئيس في مكتبه بقصر السلام في جدة الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب ولي العهد عن تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

من جهته أعرب وزير الخارجية الإيراني عن "شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحضر اللقاء الأمير بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مستشار الأمن الوطني مساعد بن العيبان.