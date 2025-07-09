"عمليات برية جنوب لبنان وتفكيك بنى تحتية للحزب".. بيان للجيش الاسرائيلي!

وإدعى البيان، "وبناءً على معلومات استخباراتية وتحديد أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب في عدة مناطق بجنوب ، شنّ الجنود عمليات خاصة ومحددة لتفكيكها ومنع من إعادة تمركزه في المنطقة".وتابع، "وفي إحدى العمليات في منطقة جبل البلاط، عثرت قوات من 300 على مجمع يحتوي على مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لحزب الله، وقام جنود الاحتياط بتفكيك البنية التحتية".وأضاف، بحسب البيان "في عملية أخرى، عثر جنود احتياط من اللواء التاسع على أسلحة مخبأة في منطقة كثيفة في منطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة متعددة الفوهات، ومدفع رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة، وصادرت وفككت المعدات والأسلحة العسكرية التي كانت موجودة في المنطقة".وزعم أيضاً، "في المنطقة، عُثر على مبنى تحت يُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تفكيك البنية التحتية في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء".