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عربي و دولي

"عمليات برية جنوب لبنان وتفكيك بنى تحتية للحزب".. بيان للجيش الاسرائيلي!

2025-07-09 | 06:02
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&quot;عمليات برية جنوب لبنان وتفكيك بنى تحتية للحزب&quot;.. بيان للجيش الاسرائيلي!
"عمليات برية جنوب لبنان وتفكيك بنى تحتية للحزب".. بيان للجيش الاسرائيلي!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، أن "قوات الفرقة 91 تواصل مهمتها على طول الحدود اللبنانية، بهدف حماية الإسرائيليين والقضاء على أي تهديد وتعمل القوات على تفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، بتوجيه من فوج الإطفاء التابع للفرقة".

وإدعى البيان، "وبناءً على معلومات استخباراتية وتحديد أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، شنّ الجنود عمليات خاصة ومحددة لتفكيكها ومنع حزب الله من إعادة تمركزه في المنطقة".

وتابع، "وفي إحدى العمليات في منطقة جبل البلاط، عثرت قوات من اللواء 300 على مجمع يحتوي على مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لحزب الله، وقام جنود الاحتياط بتفكيك البنية التحتية".

وأضاف، بحسب البيان "في عملية أخرى، عثر جنود احتياط من اللواء التاسع على أسلحة مخبأة في منطقة كثيفة في منطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة متعددة الفوهات، ومدفع رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة، وصادرت القوات وفككت المعدات والأسلحة العسكرية التي كانت موجودة في المنطقة".

وزعم أيضاً، "في المنطقة، عُثر على مبنى تحت الأرض يُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تفكيك البنية التحتية في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء".
 
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