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عربي و دولي

تسريبات خطيرة لترامب.. ماذا حملت؟

2025-07-09 | 07:01
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تسريبات خطيرة لترامب.. ماذا حملت؟
تسريبات خطيرة لترامب.. ماذا حملت؟

كشفت تسجيلات صوتية مسربة منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حصلت عليها شبكة "سي إن إن" الإخبارية، عن أنه "هدد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصف موسكو ونظيره الصيني شي جين بينغ بضرب بكين"، وذلك قبل انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، بحسب تقرير نشرته سكاي نيوز عربية.

وقال ترامب في أحد اللقاءات الخاصة التي عقدها مع عدد من كبار المتبرعين لحملته الانتخابية عام 2024: "قلت لبوتين: إذا دخلت أوكرانيا سأقصف موسكو بشدة. ليس لديّ خيار آخر"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي "لم يصدقه بشكل كامل لكن بنسبة 10بالمئة".

وأضاف ترامب أنه "وجه تهديداً مشابها لشي، في حال أقدمت الصين على شن هجوم ضد تايوان"، قائلاً: "أخبرته أن الولايات المتحدة ستقصف بكين رداً على ذلك. اعتقد أنني مجنون لكننا لم نواجه أي مشاكل".

وحسب شبكة "سي إن إن"، فإن "التسجيلات التي حصلت عليها تظهر ترامب وهو يتحدث بصراحة شديدة أمام ممولين بارزين في نيويورك وفلوريدا، مقدماً نفسه كمرشح قادر على ردع الخصوم الدوليين بطريقة حازمة، على عكس ما وصفه بـ"ضعف" سلفه جو بايدن.

من جانب آخر، تضمنت التسجيلات أيضا تصريحات مثيرة بشأن التظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية، حيث قال ترامب إن "أي طالب يشارك في احتجاجات سأطرده من البلاد. هؤلاء ارتكبوا خطأ كبيرا".

وعندما عبر أحد المتبرعين عن خشيته من أن يصبح بعض هؤلاء الطلاب جزءا من النخبة الحاكمة في المستقبل، رد ترامب قائلاً: "إذا فزت سنعيد هذا الحراك 25 إلى 30 عاما إلى الوراء".

وتعهد ترامب حينها في حال فوزه بشن حملة ترحيل واسعة تشمل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، وهو ما يتقاطع مع محاولات سابقة إدارته لإلغاء تأشيرات طلابية خلال فترته الرئاسية.
 
 
 
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