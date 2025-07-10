الرئيس السوري أحمد الشّرع يتجوّل في أحياء دمشق (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة تحطم مروحية تابعة للشرطة الماليزية بعد هبوط حاد ومفاجئ، أدى إلى سقوطها في إحدى البحيرات.
في اجتماع مغلق، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشدة ما وصفه بتراجع الحكومة عن تعهداتها، بعد طرح خطة إسرائيلية للانسحاب الجزئي من غزة خلال هدنة في القطاع المدمر.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل "وافقت مبدئيا على السماح لقطر ودول أخرى بتمويل جهود إعادة إعمار قطاع غزة"، في إطار محادثات وقف إطلاق النار الجارية حاليا مع حركة حماس.