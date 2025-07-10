الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل جندي أثناء "محاولة أسره"

وقال الجيش إن القتيل هو الرقيب أول احتياط أبراهام أزولاي (25 عاما)، وهو مهندس ميكانيكي في وحدة الهندسة القتالية التابعة للقيادة الجنوبية، ومن مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية
المحتلة.
ووفقا لتحقيق مستمر يجريه الجيش، خرج عدد من مقاتلي حماس من نفق، وهاجموا قوات إسرائيلية في خان يونس، وحاولوا "أسر أزولاي".
وخلال الهجوم، قتل المسلحون أزولاي، الذي كان يعمل على حفارة، في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف الجيش أن المسلحين حاولوا بعد ذلك الفرار بجثته، لكن قوات إسرائيلية أخرى في المنطقة أطلقت النار عليهم، مما أحبط محاولتهم.