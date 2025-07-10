الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل جندي أثناء "محاولة أسره"

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي عن بعض تفاصيل "محاولة أسر"، نفذها مقاتلو حركة حماس في خان يونس جنوبي ، أدت إلى مقتل الجندي الإسرائيلي المستهدف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي خلال محاولة اختطاف نفذها مسلحون، حاولوا أيضا احتجاز جثته والفرار بها.

وقال الجيش إن القتيل هو الرقيب أول احتياط أبراهام أزولاي (25 عاما)، وهو مهندس ميكانيكي في وحدة الهندسة القتالية التابعة للقيادة الجنوبية، ومن مستوطنة يتسهار بالضفة المحتلة.

ووفقا لتحقيق مستمر يجريه الجيش، خرج عدد من مقاتلي حماس من نفق، وهاجموا قوات إسرائيلية في خان يونس، وحاولوا "أسر أزولاي".

وخلال الهجوم، قتل المسلحون أزولاي، الذي كان يعمل على حفارة، في تبادل لإطلاق النار.

وأضاف الجيش أن المسلحين حاولوا بعد ذلك الفرار بجثته، لكن قوات إسرائيلية أخرى في المنطقة أطلقت النار عليهم، مما أحبط محاولتهم.