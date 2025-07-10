تحركٌ إسرائيلي ليلي بريّ في جنوب لبنان!

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة ،إجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره النواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، آلان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، أشرف بيضون، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، أسامة سعد، عماد الحوت، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، قبلان قبلان وجورج عقيص والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.

