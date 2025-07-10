"أين تعلمتها؟".. ترامب يسأل رئيس ليبيريا عن "لغته الرسمية" (فيديو)

بينما كان الرئيس الأميركي يستمتع بإشادات مجموعة من القادة الأفارقة يوم الأربعاء، كثير منهم يتحدث لغة مختلفة، بدأ الرئيس الليبيري بواكاي يتحدث بالإنجليزية، اللغة الرسمية لبلاده.

وقال بواكاي خلال اجتماع ترامب مع قادة أفارقة في البيت : " صديقة قديمة للولايات المتحدة، ونحن نؤمن بسياستكم الرامية إلى جعل أميركا عظيمة مجددا. ونود أن نشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة"، قبل أن يدعو إلى الاستثمار الأميركي في بلاده.

وأعجب ترامب بطلاقة بواكاي، وسأله من أين حصل على مهاراته اللغوية.

asks the President of Liberia, “Such good English. Where did you learn to speak so beautifully?”



The official language of Liberia is English. pic.twitter.com/YYXDFOYBwB — Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2025

وقال الرئيس الأميركي: "لغتك الإنكليزية ممتازة. أين تعلمت هذه اللغة الجميلة؟"، بينما بدا أن بواكاي حاول كتم ضحكاته.

وتابع ترامب: "في ليبيريا؟"، فأجاب بواكاي: "نعم سيدي".

ومضى ترامب يقول: "هذا مثير حقا. فلديّ على هذه الطاولة أشخاص لا يجيدون التحدث بنفس الكفاءة".

والإنكليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا، كما يجري التحدث بعدد من لغات السكان الأصليين.