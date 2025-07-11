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عربي و دولي

رئيس العلاقات العربية والدولية في الكويت محمد الصقر: استمعنا للرئيس عون فيما يتعلق بسلاح الحزب وندعمه بالخطوات التي يريد القيام بها ونستطيع من خلال العلاقات العربية والدولية تقديم الدعم الشعبي للبنان

2025-07-11 | 02:07
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رئيس العلاقات العربية والدولية في الكويت محمد الصقر: استمعنا للرئيس عون فيما يتعلق بسلاح الحزب وندعمه بالخطوات التي يريد القيام بها ونستطيع من خلال العلاقات العربية والدولية تقديم الدعم الشعبي للبنان
رئيس العلاقات العربية والدولية في الكويت محمد الصقر: استمعنا للرئيس عون فيما يتعلق بسلاح الحزب وندعمه بالخطوات التي يريد القيام بها ونستطيع من خلال العلاقات العربية والدولية تقديم الدعم الشعبي للبنان
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رئيس العلاقات العربية والدولية في الكويت محمد الصقر: استمعنا للرئيس عون فيما يتعلق بسلاح الحزب وندعمه بالخطوات التي يريد القيام بها ونستطيع من خلال العلاقات العربية والدولية تقديم الدعم الشعبي للبنان

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