إجتماع أميركي - أوروبي.. بشأن حزب الله!

وقال المجتمعون أن "الاجتماع مخصص لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب ".وقالت الأميركية، في بيان إن "الاجتماع الرابع عشر لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون (Law Enforcement Coordination Group - LECG)، المخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله، عقد 9 و10 تموز الجاري، وشارك فيه ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون، ومدعون عامون، وخبراء ماليون من نحو 30 دولة من مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية".وذكر البيان أن "المجموعة استعرضت قدرات على تنفيذ عمليات وهجمات قاتلة حول ، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي"، مضيفاً: "أجمع المشاركون على أن الحزب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شن هجمات مفاجئة دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم".كما ناقش الحضور الوضع المالي المتأزم للحزب، وأشاروا إلى أنه "قد يسعى إلى توسيع أنشطة جمع الأموال وشراء المعدات في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأفريقيا ومناطق أخرى".وقد "استعرضت الدول المشاركة أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للحد من آليات الحزب المالية ومخططاته، إلى جانب عملياته"، بحسب البيان.