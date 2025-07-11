اطباء بلا حدود: نصف ضحايا غزة من الاطفال (صور)



أجرت استبيانًا بأثر رجعي لرصد معدلات الوفيات بين موظفيها وعائلاتهم، فكشف عن نسب صادمة للوفيات نتيجة الحرب الإسرائيلية الشاملة على غزة، لا سيما في صفوف الأطفال. وتتوافق هذه النتائج مع الأرقام التي أعلنتها في غزة بشأن هذا النزاع. فبالمقارنة مع تقديرات الوزارة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع معدل الوفيات إلى خمسة أضعاف بين المشمولين بالاستبيان. أما بين الأطفال دون سن الخامسة، فقد ارتفع بمعدل عشرة أضعاف، بينما ارتفع ستة أضعاف بين الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد.