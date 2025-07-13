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عربي و دولي

والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو

2025-07-13 | 05:02
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والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو
والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو

قال تشاغاي أنغيرست، والد الجندي الإسرائيلي الأسير ماتان أنغيرست، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أخبرنا بأنهم يبحثون إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد.

وتحدث أنغيرست عن زيارته مؤخرا للولايات المتحدة، حيث قال: "عدنا من واشنطن بعد أن عقدنا اجتماعات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية ومع رئيس الوزراء، لكن المحادثات مازالت مستمرة".
وأضاف أنغيرست في مقابلة مع "واي نت ستوديو": "التقينا بنائب بولر (آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب)، وأخبرنا بصورة قاطعة بأن المرحلة الأولى هي عملية، وأنهم سيبحثون بعدها مباشرة إنهاء الحرب".
وأضاف: "فهمنا هذا من جميع كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء الذي أخبرنا بأنهم يبحثون - لأول مرة - إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن".
 
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