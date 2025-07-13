والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو

وتحدث أنغيرست عن زيارته مؤخرا للولايات المتحدة، حيث قال: "عدنا من واشنطن بعد أن عقدنا اجتماعات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية ومع رئيس الوزراء، لكن المحادثات مازالت مستمرة".وأضاف أنغيرست في مقابلة مع "واي نت ستوديو": "التقينا بنائب بولر (آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب)، وأخبرنا بصورة قاطعة بأن المرحلة الأولى هي عملية، وأنهم سيبحثون بعدها مباشرة إنهاء الحرب".وأضاف: "فهمنا هذا من جميع كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء الذي أخبرنا بأنهم يبحثون - لأول مرة - إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن".