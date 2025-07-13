رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان سبل التعاون

كما عرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.، مؤكدين حرص البلدين على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، بما يعود بالنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وشدد الجانبان في هذا الإطار على "أهمية التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف الأزمات الإقليمية من خلال الحوار والطرق الديبلوماسية، كونها السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة" .