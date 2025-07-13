الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان سبل التعاون

2025-07-13 | 10:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان سبل التعاون
رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان سبل التعاون

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، خلال اتصال هاتفي، التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، كما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام ".

كما عرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.، مؤكدين حرص البلدين على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، بما يعود بالنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وشدد الجانبان في هذا الإطار على "أهمية التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف الأزمات الإقليمية من خلال الحوار والطرق الديبلوماسية، كونها السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة" .

مقالات ذات صلة
رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان سبل التعاون

عربي و دولي

الإمارات

تركيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسرائيل كرّرت سيناريو "السيّد"؟.. هكذا حاولت تل أبيب إغتيال بزشكيان
يطال لبنان.. قرارٌ للرئيس الفلسطيني! (صورة)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

في سوريا.. قتلى وجرحى إثر اشتباكات داخل السويداء
12:51

في سوريا.. قتلى وجرحى إثر اشتباكات داخل السويداء

قتل سبعة أشخاص الأحد وأصيب نحو عشرين آخرين في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل موقع محلي في حصيلة جديدة، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.
وأفادت منصة السويداء 24 نقلا عن مصادر طبية إن "سبعة أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل" في حي المقوس في شرق المدينة، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

12:51

في سوريا.. قتلى وجرحى إثر اشتباكات داخل السويداء

قتل سبعة أشخاص الأحد وأصيب نحو عشرين آخرين في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل موقع محلي في حصيلة جديدة، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.
وأفادت منصة السويداء 24 نقلا عن مصادر طبية إن "سبعة أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل" في حي المقوس في شرق المدينة، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

يحدث الآن

اخترنا لك
في سوريا.. قتلى وجرحى إثر اشتباكات داخل السويداء
12:51
تلفزيون سوريا: 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا من جراء الاشتباكات المتواصلة في السويداء
12:04
نتنياهو: حماس رفضت مقترح الصفقة وتصر على البقاء في غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول
10:55
السعودية في صدارة دول العالم بنمو دخل السياحة الدولية
10:51
العدل الليبية: شخصيات سياسية لبنانية تستغل قضية هنيبال القذافي!
10:43
سانا: سوريا توقع اتفاقية مع موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ
09:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025