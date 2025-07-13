نتنياهو: حماس رفضت مقترح الصفقة وتصر على البقاء في غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول

قتل سبعة أشخاص الأحد وأصيب نحو عشرين آخرين في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل موقع محلي في حصيلة جديدة، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.

وأفادت منصة السويداء 24 نقلا عن مصادر طبية إن "سبعة أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل" في حي المقوس في شرق المدينة، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

