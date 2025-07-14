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عربي و دولي

"شرائح تجسس" في أحذية مفتشي الطاقة الذرية.. إيران تكشف!

2025-07-14 | 06:47
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&quot;شرائح تجسس&quot; في أحذية مفتشي الطاقة الذرية.. إيران تكشف!
"شرائح تجسس" في أحذية مفتشي الطاقة الذرية.. إيران تكشف!

أفاد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود نبويان، أن "طهران اكتشفت وجود شرائح تجسس مشبوهة بأحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية".

وانتقد نبويان أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، وتساءل حول طريقة تحديد هوية بعض المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "كيف يعرفون أن لدينا منشآت نووية في نطنز؟ عادة ما يكتشفون ذلك إما من خلال الأقمار الصناعية التي تمتلكها الولايات المتحدة، أو من خلال الأجهزة الأمنية".

كما أضاف: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لديك الآن ادعاءات حول ثلاثة من مواقعنا تقول إنها لم تحل بعد، هل الأمر سوى أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل إسرائيل عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".
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أحذية تجسس

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