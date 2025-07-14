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1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)
1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)
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1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)

فن و منوعات

2025-07-14 | 05:15
1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)
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Aljadeed
1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)

حولت ألمانيا 1000 طائرة مسيّرة إلى تحفة ثلاثية الأبعاد وقامت الطائرات المسيّرة بإنشاء 16 صورة خلابة أذهلت الحضور.
وعلى مدار 20 دقيقة، تحوّلت السماء إلى لوحة مضيئة على الرغم من قلق المنظمين من التهديد الذي تمثله الرياح غير المتوقعة، إلا أن الحدث مرّ دون أي خلل تقني.

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