1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي يوم امس فيديو تضمن تسجيلات صوتية بينها وبين طوني شقيق طليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر.
تصدر خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر، وذلك قبل ايام من حفله المنتظر في الكويت.
يديو يوثق اصطدام دوامة مائية قادمة من البحر بإحدى المنشآت الساحلية، حيث ارتفع منسوب المياه في نهري كويغليانو وليتيمبرو بشكل حاد، وفي المنطقة الواقعة بين جنوة وسافونا، وصل منسوب الأمطار إلى 150 ملم.