ترامب "غير مسرور" من بوتين ويمنحه مهلة 50 يوما لوقف الحرب

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف في المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي .وقال الرئيس الأمريكي إنه "غير مسرور " بدرجة كبيرة من بسبب الحرب في .وأضاف: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا". وأشار إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%.وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن "خيبة أمله" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل .وأوضح أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى (الناتو)، مؤكدًا أن "الحلف سيدفع ثمنها".وأشار ترامب إلى أن توزيع الأسلحة على أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع الناتو.وقال: "سوف نصنع أسلحة من الطراز الأول" ونرسلها إلى الناتو، مضيفًا أن الحلف سيقوم بعد ذلك بإرسالها إلى حيث تكون هناك حاجة لها.