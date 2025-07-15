بعد الأحداث الدامية... فرض حظر تجول في السويداء!

وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء "التزام منازلهم"، مؤكدا ضرورة منع "العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة".

كما دعا "المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل ".

وفي السياق ذاته، أعلنت أن الجيش يلاحق الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.

وقالت إدارة الإعلام في ، إن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".