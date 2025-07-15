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الخارجية السعودية: ندين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا
2025-07-15 | 12:36
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الخارجية السعودية: ندين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا
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