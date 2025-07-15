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عربي و دولي

ترامب: على زيلينسكي ألا يستهدف موسكو

2025-07-15 | 13:55
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ترامب: على زيلينسكي ألا يستهدف موسكو
ترامب: على زيلينسكي ألا يستهدف موسكو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب ألا يستهدف موسكو.

وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك".
ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أجاب "كلا، لا نتطلع إلى ذلك".
وتأتي تعليقاته بعد أن ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب شجع أوكرانيا سرا على تكثيف الهجمات على العمق الروسي.
وأضافت الصحيفة أن ترامب سأل زيلينسكي عما إذا كان بإمكانه قصف موسكو إذا قدمت الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى.
وقللت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت من أهمية تقرير "فايننشال تايمز" مشيرة في بيان إلى أن الصحيفة "معروفة بإنها تخرج الكلمات عن سياقها في شكل كبير لحصد عدد أكبر من القراءات".
وأضافت أن "الرئيس ترامب كان يطرح سؤالا لا أكثر، لا يشجع على مزيد من القتل.. إنه يعمل بلا كلل لإيقاف القتل وإيقاف هذه الحرب".



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