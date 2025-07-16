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عربي و دولي

إسرائيل تهدد بقتل أحمد الشرع!

2025-07-16 | 15:17
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إسرائيل تهدد بقتل أحمد الشرع!
إسرائيل تهدد بقتل أحمد الشرع!

في تصعيد غير مسبوق على الصعيد السياسي والدبلوماسي، دعا وزير الشتات الإسرائيلي، أميحاي شيكلي، إلى اغتيال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ "القاتل الوحشي الإرهابي" و"الإسلامونازي".

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من الأفضل تصفيته الآن". كما وصف الشرع بأنه نسخة من حركة حماس، قائلًا: "إذا كان يبدو كحماس ويتحدث مثل حماس ويتصرف مثل حماس، فهو حماس"، داعيًا إلى التعامل معه كـ "خطر أمني ماثل لا يحتمل التأجيل". 

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أحمد الشرع

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

سوريا

السويداء

أميحاي شيكلي

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