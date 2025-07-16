إسرائيل تهدد بقتل أحمد الشرع!

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من الأفضل تصفيته الآن". كما وصف الشرع بأنه نسخة من حركة حماس، قائلًا: "إذا كان يبدو كحماس ويتحدث مثل حماس ويتصرف مثل حماس، فهو حماس"، داعيًا إلى التعامل معه كـ "خطر أمني ماثل لا يحتمل التأجيل".
وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة الى إسرائيل على خلفية التصعيد الذي وقع في الأيام الماضية، خاصة الضربات الجوية التي طالت العاصمة دمشق، قائلاً: "لا نخشى الحرب ونحن أبناء هذه الأرض".
أعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.