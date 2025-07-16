إسرائيل تهدد بقتل أحمد الشرع!

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من الأفضل تصفيته الآن". كما وصف الشرع بأنه نسخة من حركة حماس، قائلًا: "إذا كان يبدو كحماس ويتحدث مثل حماس ويتصرف مثل حماس، فهو حماس"، داعيًا إلى التعامل معه كـ "خطر أمني ماثل لا يحتمل التأجيل".