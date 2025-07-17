أحمد الشرع: لا نخشى الحرب لكننا اخترنا حماية الوطن

قال الرئيس السوري في فجر الخميس تلت الإعلان عن اتفاق التهدئة في السويداء إن "إسرائيل سعت لتقويض وقف إطلاق النار لولا وساطة أميركية وعربية وتركية".

وأضاف الشرع في كلمته أن "الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا"، مؤكدا أنه "لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية".

وبشأن القصف الإسرائيلي الذي طال ومناطق أخرى في أمس الأربعاء، قال الرئيس السوري "كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية ".

وفي هذا السياق، قال "لسنا من يخشى الحرب لكننا قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى وكان خيارنا الأمثل حماية وحدة الوطن، وقد تدخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي ونجحت في ضبط الأمن".

وعن الاتفاق مع شيوخ عقل الطائفة الدرزية، قال الشرع "قررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ لاستعادة الأمن، وأهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا".

وأكد أن "السوريين بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم، ونحن أبناء هذه والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا، فسوريا ليست تجارب لمؤامرات خارجية وأطماع الآخرين، وبناء سوريا يتطلب منا الالتفات حول بلادنا".

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء سلسلة غارات على مواقع في السويداء ودمشق، حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن رسائل التحذير لدمشق انتهت وتوعد بما سماها "ضربات موجعة".

