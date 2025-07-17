ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تسير جيداً



أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط أمس الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في تسير على نحو جيد، في حين تستمر المباحثات بشأن الاتفاق، بما في ذلك النقطة الخلافية المتعلقة بخرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي.