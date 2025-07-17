ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تسير جيداً

أتى ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن لديه "بعض الأخبار
الجيدة بشأن غزة"، موجها الشكر لويتكوف، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، عُقدت اجتماعات بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلالها الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة
"تعكس مرونة إضافية من طرفه"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست
".
ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن "التركيز الآن لم يعد على ممر موراغ، بل على الوجود الإسرائيلي في مدينة رفح، فهناك يتمحور النقاش حاليا".
وأضاف المصدر أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدما كبيرا في فرص التوصل إلى اتفاق قريب.