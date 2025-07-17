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عربي و دولي

إنسحاب كامل قوات السلطات السورية من السويداء

2025-07-17 | 03:41
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إنسحاب كامل قوات السلطات السورية من السويداء
إنسحاب كامل قوات السلطات السورية من السويداء


أعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان، اليوم الخميس، فقد سحبت السلطات السورية قواتها بالكامل من محافظة السويداء.

فيما يلي أبرز بنود هذا الاتفاق:

- الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد.
- تشكيل لجنة مراقبة مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.
- التوافق على آلية تنظيم السلاح الثقيل بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة.
- تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية.
- إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطقة السويداء كافة.
- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت.
- تأمين طريق دمشق - السويداء من قبل الدولة وضمان سلامة المسافرين.
وقال المرصد السوري إن أكثر من 360 شخصا قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب سوريا.
وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من القوات الأمنية، إضافة إلى 18 مسلحا من البدو، إضافة إلى مقتل 15 عنصرا من قوات الأمن إثر الغارات الإسرائيلية.
وعقب إعلان التوصل لاتفاق أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، قائلا إن "القتال سيتواصل لحين تحرير كامل السويداء".
وردّ الشيخ يوسف جربوع، خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، على موقف الهجري، قائلا: "نحترم موقفه برفضه الاتفاق.. لكن ليس من حق الشيخ الهجري أن يصادر رأينا".
وانسحب الجيش السوري، مساء الأربعاء، من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".

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