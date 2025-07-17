إنسحاب كامل قوات السلطات السورية من السويداء



أعلن الزعيم الدرزي الشيخ جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان، الخميس، فقد سحبت السلطات السورية قواتها بالكامل من محافظة السويداء.



فيما يلي أبرز بنود هذا الاتفاق:



- الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد.

- تشكيل لجنة مراقبة مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

- التوافق على آلية تنظيم السلاح الثقيل بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة.

- تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية.

- إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطقة السويداء كافة.

- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت.

- تأمين طريق - السويداء من قبل الدولة وضمان المسافرين.

وقال إن أكثر من 360 شخصا قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب .

وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من الأمنية، إضافة إلى 18 مسلحا من البدو، إضافة إلى مقتل 15 عنصرا من قوات الأمن إثر الغارات الإسرائيلية.

وعقب إعلان التوصل لاتفاق أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، قائلا إن "القتال سيتواصل لحين تحرير كامل السويداء".

وردّ الشيخ جربوع، خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، على موقف الهجري، قائلا: "نحترم موقفه برفضه الاتفاق.. لكن ليس من حق الشيخ الهجري أن يصادر رأينا".

وانسحب الجيش السوري، مساء الأربعاء، من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت ، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية "بدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من الخارجة عن القانون".



