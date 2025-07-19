"سيارة مجهولة" تصدم حشداً في لوس أنجلوس (فيديو)

صدمت "سيارة مجهولة" حشدا في السبت، موقعة ما لا يقل عن 20 جريحا بعضهم في "حال حرجة"، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء في المدينة الأميركية.

وأفاد جهاز الإطفاء أن بين المصابين البالغ عددهم "أكثر من عشرين"، 4 إلى 5 حرجى "في حال حرجة على الأقل" و8 إلى 10 إصاباتهم بالغة.

#UPDATE : A devastating incident unfolded early Saturday morning in East , , as a vehicle ploughed into a crowd of pedestrians on Santa Monica Boulevard, leaving at least 31 people .#LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash… pic.twitter.com/ICDJJ0qTUR — upuknews (@upuknews1) July 19, 2025

ولم يعرف سبب الحادث بعد الذي وقع في طريق سانتا مونيكا في .