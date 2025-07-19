رغم إعلان وقف النار.. تجدد الاشتباكات في السويداء (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي "دمّرت بالكامل"، بعدما أفاد تقرير حديث بأن بعض هذه المواقع صمد إلى حدّ بعيد.
نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه"في وقت سابق من اليوم أغار الجيش مستهدفاً أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله، زاعماً أنه "كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية في منطقة الخيام جنوب لبنان".
رفضت إسرائيل تعهداً جديداً من الرئيس السوري أحمد الشرع بحماية الأقليات بعد الاشتباكات الطائفية الدامية، قائلةً إن "الانتماء إلى أقلية في البلاد أمر خطير للغاية".