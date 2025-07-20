مدير تحرير 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: مسؤول لبناني تبلغ بإتصال خارجي "الله يرحم أحمد الشرع" وإسرائيل كانت تنوي اغتياله بالغارات لكن واشنطن منعت ذلك

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو ": أورتاغوس تهتم برأي الإسرائيليين و"إيباك" قبل رأي إدارتها وتغيير أي مسؤول أميركي يكون إما بسبب فشله بمهمته أو بهدف ترقيته