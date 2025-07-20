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عربي و دولي

النائب وائل أبو فاعور لـ وهلق شو: إسرائيل تتصيد فتنة في سوريا ولبنان وتحاول إيهام البعض بأنها ستحميهم داخل البلدين

2025-07-20 | 14:56
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النائب وائل أبو فاعور لـ وهلق شو: إسرائيل تتصيد فتنة في سوريا ولبنان وتحاول إيهام البعض بأنها ستحميهم داخل البلدين
النائب وائل أبو فاعور لـ وهلق شو: إسرائيل تتصيد فتنة في سوريا ولبنان وتحاول إيهام البعض بأنها ستحميهم داخل البلدين
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النائب وائل أبو فاعور لـ وهلق شو: إسرائيل تتصيد فتنة في سوريا ولبنان وتحاول إيهام البعض بأنها ستحميهم داخل البلدين

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