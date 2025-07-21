توم برّاك لـ AP: الحكومة السورية تنفذ ما تعهدت به ولم ترتكب أخطاء في هذا الشأن



أجرى بابا الفاتيكان البابا ليو محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، تطرّقا خلالها للحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد الفاتيكان.

وتعد هذه أول محادثة بين عباس والبابا، منذ بدء الأخير حبريته.