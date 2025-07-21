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عربي و دولي

برّاك عاد أكثر "قساوة".. والأنظار غداً إلى عين التينة!

2025-07-21 | 12:44
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برّاك عاد أكثر &quot;قساوة&quot;.. والأنظار غداً إلى عين التينة!
برّاك عاد أكثر "قساوة".. والأنظار غداً إلى عين التينة!

رغم ان الموفد الاميركي توم باراك تسلم الرد اللبناني الرسمي صباحا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلا ان اللقاء الاهم والرد الاوضح يبقيان الثلاثاء في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

تشير معلومات الجديد الى ان باراك عاد واكد ان المطلوب من لبنان الية تنفيذية لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في تشرين، مع الالتزام بالمهل الزمنية. وتضيف ان باراك تسلم الرد اللبناني لكنه يحتاج الى وقت لقراءته تفصيليا، ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية، على ان يرسلها الى وزارة الخارجية التي ستعكف على دراستها.

وتقول المعلومات إن الرئيس بري سيحاول خلال اللقاء، والى جانب الرد الرسمي اللبناني الذي هو جزء من صياغته، طرح التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار التام لمدة خمسة عشر يوما، وعدم القيام بأي خروقات او اغتيالات مقابل مبادرة حزب الله للقيام بالخطوة الاولى.

وتقول المعلومات إن باراك استبق طرح بري بعدما كان تسرب في الاعلام، بالتأكيد انه لا يملك ضمانات من اسرائيل ولا يمكن اجبارها  على الالتزام بوقف اطلاق النار.

وفي لقاءاته قال باراك إن لبنان اليوم امام فرصة ويجب عدم تفويتها ولبنان لا يملك ترف الوقت.

وتضيف المصادر انه  بدا اكثر تشددا خلال هذه الزيارة من زياراته السابقة، وركز على ضرورة التزام لبنان بما ورد في الورقة الاميركية وخصوصا لجهة المهل الزمنية التي تنص عليها الورقة الاميركية.

باراك الذي تستمر زيارته حتى الاربعاء، التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ولفتت مصادر الاشتراكي للجديد الى ان باراك شكر جنبلاط على مواقفه الاخيرة المتعلقة بالاحداث الدموية الحاصلة في السويداء واصفا اياها بالعاقلة والعقلانية.

وعلى مأدبة السفارة الاميركية، يجتمع باراك مع عدد من وزراء الحكومة وجهت اليهم الدعوات، وسيغيب عن اللقاء وزير الخارجية يوسف رجي، اما مساء الثلاثاء فيلبي دعوة النائب فؤاد المخزومي على عشاء موسع يضم عددا كبيرا من النواب.
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عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!
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عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".
وقال عراقجي في حديث الى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".

01:46

عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".
وقال عراقجي في حديث الى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".

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