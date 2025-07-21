برّاك عاد أكثر "قساوة".. والأنظار غداً إلى عين التينة!

رغم ان الموفد الاميركي توم باراك تسلم الرد اللبناني الرسمي صباحا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلا ان اللقاء الاهم والرد الاوضح يبقيان الثلاثاء في مع رئيس .

تشير معلومات الجديد الى ان باراك عاد واكد ان المطلوب من الية تنفيذية لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في تشرين، مع الالتزام بالمهل الزمنية. وتضيف ان باراك تسلم الرد اللبناني لكنه يحتاج الى وقت لقراءته تفصيليا، ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية، على ان يرسلها الى التي ستعكف على دراستها.



وتقول المعلومات إن الرئيس بري سيحاول خلال اللقاء، والى جانب الرد الرسمي اللبناني الذي هو جزء من صياغته، طرح التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار التام لمدة خمسة عشر يوما، وعدم القيام بأي خروقات او اغتيالات مقابل مبادرة للقيام بالخطوة الاولى.



وتقول المعلومات إن باراك استبق طرح بري بعدما كان تسرب في الاعلام، بالتأكيد انه لا يملك ضمانات من اسرائيل ولا يمكن اجبارها على الالتزام بوقف اطلاق النار.



وفي لقاءاته قال باراك إن لبنان امام فرصة ويجب عدم تفويتها ولبنان لا يملك ترف الوقت.



وتضيف المصادر انه بدا اكثر تشددا خلال هذه الزيارة من زياراته السابقة، وركز على ضرورة التزام لبنان بما ورد في الورقة الاميركية وخصوصا لجهة المهل الزمنية التي تنص عليها الورقة الاميركية.



باراك الذي تستمر زيارته حتى الاربعاء، التقى رئيس الاشتراكي السابق ، ولفتت مصادر الاشتراكي للجديد الى ان باراك شكر جنبلاط على مواقفه الاخيرة المتعلقة بالاحداث الدموية الحاصلة في السويداء واصفا اياها بالعاقلة والعقلانية.



وعلى مأدبة السفارة الاميركية، يجتمع باراك مع عدد من وزراء الحكومة وجهت اليهم الدعوات، وسيغيب عن اللقاء وزير الخارجية رجي، اما مساء الثلاثاء دعوة النائب فؤاد المخزومي على عشاء موسع يضم عددا كبيرا من النواب.

